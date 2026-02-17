Verkehr und Schäden Auch Sperrung gefährdeter Straßen in Staßfurt in Aussicht
Die Stadt verweist auf Kanalschäden. Betroffen: Athensleber Weg (Landesstraße) und Löderburger Straße (Kreisstraße). Eine Tonnagebegrenzung würde nicht ausreichen.
17.02.2026, 18:01
Staßfurt. - Die Bernburger Straße in Staßfurt ist derzeit mit ihren immer größer werdenden Frostschäden ein Grauen für Kraftfahrer und gefahrlos teilweise nur im Schritttempo zu befahren. Doch andere Straßen in der Salzstadt sind offensichtlich noch viel gefährlicher.