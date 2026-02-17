Die Stadt verweist auf Kanalschäden. Betroffen: Athensleber Weg (Landesstraße) und Löderburger Straße (Kreisstraße). Eine Tonnagebegrenzung würde nicht ausreichen.

Die Bernburger Straße in Staßfurt, eine Landesstraße, ist felgenschonend nur noch im Slalom zu befahren.

Staßfurt. - Die Bernburger Straße in Staßfurt ist derzeit mit ihren immer größer werdenden Frostschäden ein Grauen für Kraftfahrer und gefahrlos teilweise nur im Schritttempo zu befahren. Doch andere Straßen in der Salzstadt sind offensichtlich noch viel gefährlicher.