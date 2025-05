Unterwegs sein, anhalten, essen, trinken, Musik hören – an diesen Stellen in der Region Wolmirstedt gibt es das.

Herrentag rund um Wolmirstedt: Hier wird in diesem Jahr gefeiert

Herrentag in der Börde

Am Donnerstag, 29. Mai, ist Herrentag, die Region hat viel zu bieten.

Wolmirstedt. - Der Herrentag hat sich längst als Feiertag für jedermann etabliert. Freundeskreise sowie Familien machen sich auf den Weg und radeln von einem Veranstaltungsort zum nächsten. Auch in diesem Jahr öffnen die Anbieter wieder ihre Tore. Der Herrentag wird am 29. Mai gefeiert.

Webers Hof

Webers Hof in Farsleben öffnet um 10 Uhr. Dort spielen die Hausband „Zeitlos“ sowie Antje und Markus Fahtz als „Duo Handgemacht“. Für Speis und Trank sorgt wie immer das große Team des Kulturvereins „Webers Hof“.

Bürgerhaus

Das Bürgerhaus in Wolmirstedt öffnet ebenfalls um 10 Uhr die Tore zum Schlossgarten an der Ohre. Auch dort gibt es Speis und Trank, neuerdings Pizza, dazu Musik von einem DJ. Für die Kinder gibt es eine Hüpfburg und Spiele.

Brauerei Eckart

Auch die Brauerei Eckart in Lindhorst ist Anlaufpunkt für Herrentagstouristen. Dort gibt es ein Jubiläum, denn der Herrentag wird dort bereits zum 20. Mal gefeiert. Von 10 bis 18 Uhr gibt es Speis und Trank, auch aus der eigenen Brauerei und Live-Musik.

Lindhorster Mühle

An der Lindhorster Mühle beginnt der Herrentag, der eigentlich „Christi Himmelfahrt“ ist, um 10Uhr mit dem Gottesdienst, bevor es um 11 Uhr weitergeht. „Helfer sind gerne gesehen“, wirbt Friedhelm Sienholz, Vorsitzender des Mühlenvereins.

Kanuverein Elbeu

Die Mitglieder des Wolmirstedter Kanuvereins bieten am Mittellandkanal in Elbeu einen Zwischenstopp für Radfahrer und Wanderer an. Dort wird dann der Grill glühen. Außerdem gibt es Getränke – und sicher auch einen netten Plausch.