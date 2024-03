Die Saison läuft, doch Fußball ist auf dem Platz des Vereins in Elbeu nicht möglich. Was das für die Sportler bedeutet.

Elbeu. - Das Ohre-Hochwasser in Wolmirstedt zieht sich allmählich zurück. Doch während die Ohrewiesen immer mehr nach Wiese aussehen, bleibt der Sportplatz des Fußballvereins in Elbeu eine Moorlandschaft. Das Wasser steht kniehoch. An Fußballspiele auf dem Gelände ist nicht zu denken.