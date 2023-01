Hochwasserschutz für Wolmirstedts Handwerkerring

Wolmirstedt - Hinter der Region liegen Dürrejahre mit niedrigen Wasserständen in Seen und Flüssen sowie beim Grundwasser. Dennoch wird mit dem Deichbau vor dem Handwerkerring begonnen. Zu stark sind die Erinnerungen an das Hochwasser 2013, außerdem sprechen die Zahlen eine deutliche Sprache.