In Wolmirstedt gibt es ein großes Interesse am neuen Wohnpark. Die Bauarbeiten sind noch nicht beendet, trotzdem sind die ersten Zimmer bereits bewohnt.

Humanas Wolmirstedt: So beliebt ist die moderne Pflege-Wohnform

Wolmirstedt. - Das Interesse an den modernen Pflegewohnformen in Wolmirstedt ist ungebrochen. Nun ziehen im Waben-Wohnpark in dieser Woche die ersten Bewohner ein. Aber gibt es noch freie Plätze?