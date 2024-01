Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Wolmirstedt. - Eine Sekunde nicht hingeguckt, schon ist es passiert: Der Fuß steckt im Hundehaufen. In Wolmirstedt sind die Hinterlassenschaften der Vierbeiner derzeit vermehrt zu finden. Aufgefallen ist das auch Leserin Evelin Mursch, die bei einem Arztbesuch in der Bahnhofstraße gleich mehreren Tretminen ausweichen musste. „Ich habe ja nichts gegen Hunde, aber es kann doch nicht so schwer sein, wenn der Hund schon mitten auf den Gehweg macht, das auch zu entfernen“, sagt die Seniorin. Dass die Hundehalter dazu sogar verpflichtet sind, ist in Wolmirstedt schriftlich geregelt.