In der Gemeinde will das Unternehmen Teleport mit einem innovativen Projekt rund um 5G-Netze mittelständischen Industriebetrieben auf dem Weg in die Zukunft helfen. Warum das nötig und wie das möglich ist.

Barleben. - Busse, die ohne Fahrer unterwegs sind, Schweißer, die aus dem Homeoffice arbeiten und die Geräte im Betrieb steuern oder Monteure, die Probleme vor Ort über eine Brille mit Livebild in die Firma übertragen: All das klingt nach Zukunftsmusik, nach futuristischen Ideen. So fern sind diese aber nicht - zumindest nicht in Barleben.