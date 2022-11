In Burgstall wird der Wald der Zukunft gepflanzt

Großen Spaß hatten Mitarbeiter des Bundesforstbetriebs in Burgstall beim Sammeln von Eicheln. Dabei taten sie auch was Gutes, denn aus den kleinen Eicheln sollen große Eichen werden

Dolle - Einmal im Jahr schwärmen die Büroarbeitskräfte des Bundesforstbetriebes in Dolle aus, um im Wald praktische Arbeiten auszuführen. So wurden in den vergangenen Jahren beispielsweise zahlreiche junge Bäume gepflanzt, die sich mittlerweile zum Teil schon zu ansehnlichen jungen Wäldern entwickelt haben.