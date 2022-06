In Ebendorf züchtet Heike Reps ganz besondere Tomaten

Ebendorf - Der Garten in der Kirchstraße in Ebendorf hatte gerade eine Stunde offen und schon hatte Heike Reps viele Gäste. Die ausgebildete Gärtnerin, die heute beruflich im Garten- und Landschaftsbau tätig ist, betreibt den Gemüseanbau als Hobby zu Hause. Die enorme Vielfalt dieser Beerenfrucht faszinierte sie schon vor vielen Jahren, die Sammelleidenschaft sei vor bald 20 Jahren ausgebrochen. „Tomaten sind nämlich bei weitem nicht nur einfach rot, wie viele sie aus dem Supermarkt kennen“, so die „Erhalterin von Saatgut“, wie sie sich selbst bezeichnet. Sie vermehre einzelne Sorten und trage so zu deren Bestand bei. Gerade alte Sorten würden sonst einfach vergessen werden und aussterben. Und so ist der Garten in Ebendorf eine Art Arche für die vielfältigen und leckeren Beerenfrüchte.