In Groß Ammensleben läuft der Umzug in die „Villa Landstrolche“ auf vollen Touren

Die Tage der Kinderbetreuung in Gutenswegen und Klein Ammensleben scheinen gezählt. Ende Februar werden die Steppkes aus den beiden Orten mit ihren Altersgefährten aus Groß Ammensleben in die neue „Villa Landstrolche“ einziehen.

Dieser Tage hat der Umzug der Kitas in die neue Kindereinrichtung auf der Domäne in Groß Ammensleben begonnen.

Groß Ammensleben - Die neue Kita „Villa Landstrolche“ auf der ehemaligen Domäne in Groß Ammensleben wird mehr und mehr mit Leben erfüllt. Nachdem vor einigen Wochen bereits neue Möbel wie Tische, Stühle und Schränke angeliefert wurden, hielt nun der Umzugswagen mehrmals vor dem Gebäude. Starke Männer haben angepackt und hereingetragen und in die Räume verteilt. „Vor allem größere Teile sowie Spiel- und Bastelelemente sind nun auch schon in der neuen Kita“, erklärt die zuständige Fachdienstleiterin bei der Gemeindeverwaltung, Daniela Baars.