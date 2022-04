In straffem Galopp zum Samsweger Dorfgeburtstag

Samswegen - Mit einem Pferdesportwochenende steht die nächste Veranstaltung im Zuge des Festjahres „1030 Jahre Samswegen“ an. So lädt der örtliche Reit- und Fahrverein erstmals nach mehrjähriger Pause wegen der Corona-Pandemie wieder zum traditionellen Ringreiten auf den Reitplatz in der Bornschen Straße ein.