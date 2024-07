Schlamm, Staub und laute Lkw-Motoren: Jetzt fand erstmals die Internationale Truck Trial Meisterschaft bei Wolmirstedt statt. Was das eigentlich ist, wer bei dem besonderen Hobby mitmacht und warum der Wahnsinn bei manchen im Alter erst losgeht.

Warum in Wolmirstedt der Truck-Wahnsinn auch im Alter nicht abnimmt (mit Fotoreihe)

Farsleben. - Waghalsige Fahrmanöver, laute Motorengeräusche, spritzender Schlamm: Die Grube der Papenburg AG in Farsleben war am zweiten Juliwochenende erstmals Schauplatz für den vierten Lauf der diesjährigen Internationalen Truck-Trial-Meisterschaft. Dabei wurden nicht nur Männerträume wahr. Und selbst das Alter schützt vor dem Truck-Wahnsinn nicht. „Wo andere mit dem Fahren aufhören, fangen wir zwei erst so richtig an“, sagt Erika Oesterle und lacht laut auf.