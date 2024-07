Erstmals starten am Wochenende vom 13. und 14 Juli die umgebauten Allrad-Lkw zur Internationen Truck Trial Meisterschaft in Farsleben bei Wolmirstedt. Das ist geplant.

Farsleben. - Laute Motoren, umgebaute Allrad-Lkw und ein Wettkampf – der Stoff, aus dem so manche Männerträume sind – wird am Wochenende erstmals in Farsleben ausgetragen. Denn an diesem Wochenende startet dort auf dem Gelände der Günter Papenburg AG der vierte Lauf der diesjährigen Internationalen Truck Trail Meisterschaft – und die lockt mit einigen Besonderheiten. Denn bei dieser Form des Motorsports wird nicht auf gerader Straße gefahren.