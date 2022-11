Jersleber See: Barleben hofft auf Kauf oder Pacht

In der Angelegenheit um eine Grundstücksfrage am Jersleber See kommt offenbar Bewegung. Nachdem der Gemeinderat der Niederen Börde im Sommer einen Grundsatzbeschluss verschoben hat, steht die Vorlage nun erneut zur Abstimmung.

Verkaufen, verpachten oder doch behalten? Die Ratsmitglieder der Niederen Börde müssen über ein Grundstück am Jersleber See entscheiden, damit Barleben investieren kann.

Jersleber See - Einmal mehr steht der Verkauf oder die Erbbauverpachtung eines Grundstückes der Niederen Börde am Jersleber See zur Debatte. Die Mitglieder des Gemeinderates werden in ihrer nächsten Sitzung am kommenden Dienstag, 29. November, wohl final entscheiden. Zuvor ist der Hauptausschuss gefragt.