Tourismus-Hotspot bei Magdeburg Erholung wie ein Weltstar: Für 15 Euro am See fühlen wie David Beckham
Der Jersleber See wird immer mehr vom reinen Camping-Platz zum Erholungs-Resort. Ein Highlight ist nun eine Iglu-Sauna, in der baugleich auch David Beckham zu Hause schwitzt - und die jeder nutzen kann. Für den See interessiert sich nun sogar der Tourismusprofi.
Aktualisiert: 13.08.2025, 10:58
Jersleben/Barleben. - Innerhalb eines Jahres hat sich der Jersleber See in der Börde vom reinen Campingplatz zu einem beliebten Erholungscenter gewandelt. Möglich gemacht wird das durch die viele neue Ideen wie Iglu-Übernachtungen, Luxus-Camping, Strandbar, und neuerdings durch David Beckhams Sauna.