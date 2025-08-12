weather heiter
Magdeburg, Deutschland
Der Jersleber See wird immer mehr vom reinen Camping-Platz zum Erholungs-Resort. Ein Highlight ist nun eine Iglu-Sauna, in der baugleich auch David Beckham zu Hause schwitzt - und die jeder nutzen kann. Für den See interessiert sich nun sogar der Tourismusprofi.

Von Kristina Reiher Aktualisiert: 13.08.2025, 10:58
Eine Sauna wie die von Fußballstar David Beckham gibt es baugleich am Jersleber See in der Börde.
Eine Sauna wie die von Fußballstar David Beckham gibt es baugleich am Jersleber See in der Börde. Foto: Screenshot Instagram/David Beckham

Jersleben/Barleben. - Innerhalb eines Jahres hat sich der Jersleber See in der Börde vom reinen Campingplatz zu einem beliebten Erholungscenter gewandelt. Möglich gemacht wird das durch die viele neue Ideen wie Iglu-Übernachtungen, Luxus-Camping, Strandbar, und neuerdings durch David Beckhams Sauna.