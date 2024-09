Ab Januar soll am Jersleber See das Campen im Winter möglich sein.

Jersleber See - Nun ging es doch ganz fix. Zwar wollte die Gemeinde Barleben schon vor drei Jahren in das Erholungszentrum „Jersleber See“ investieren. Doch nach ewigem Hin und Her mit der Nachbargemeinde Niedere Börde schien das Vorhaben schon fast gescheitert. Nun ist im Schnellverfahren ein Vertrag mit Pächtern ratifiziert worden. Was ändert sich am Jersleber See?