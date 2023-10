Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Jersleber See - Um eine Lösung wurde zwei Jahre gerungen, nun scheint sie in Sicht: In zwei parallel laufenden Sitzungen haben die Ratsmitglieder der Niederen Börde und Barlebens beschlossen, den Betrieb des Naherholungszentrums am Jersleber See samt Badestrand und Campingplatz an einen Dritten zu verpachten. Doch was wird mit dem Personal und was wird sich ändern?