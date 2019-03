Eine neue Ausstellung bereiten die Rogätzer Heimatfreunde vor. Sie soll im Rahmen der 875-Jahrfeier im Klutturm gezeigt werden.

Rogätz l Rogätz ist eine Elbgemeinde mit einer reichen Geschichte und das soll am 7. September bildreich gezeigt werden. Dann feiert Rogätz seine erste urkundliche Erwähnung vor 875 Jahren. Ein historischer Festumzug wird die Jubiläumsfeier eröffnen. Zur 875-Jahrfeier soll örtliche Geschichte erneut lebendig werden. Die Heimat- und Kulturfreunde gestalten dafür eine neue Ausstellung im Klutturm, die ab dem Blütenfest bis Ende September gezeigt wird.

Verein sucht Fotomaterial

„Im Rittersaal in der dritten Etage wird sich alles um die 850-Jahrfeier vor 25 Jahren drehen. Dafür sucht unser Verein noch Fotos vom Festumzug. Es wäre schön, wenn jemand helfen kann“, bittet Margitta Häusler, Vorsitzende der Heimatfreunde, um Unterstützung. Gefragt sind beispielsweise Aufnahmen von den anderen Veranstaltungen wie der Eröffnung am Freitagabend im Festzelt, wo es ein tolles Programm der DRK-Gruppe gab, oder am Sonnabend auf dem Karussellplatz oder vom Fliegen über Rogätz, dann vom Blaskonzert am Elbufer mit Herbert Böttcher und vom Feuerwerk auf der alten Fähre. „Bitte die Fotos beim Vereinsvorstand anbieten, sie werden eingescannt und die Originale umgehend zurückgegeben. Auch Abzüge aus Alben sind möglich“, informiert Margitta Häusler.

Die Ausstellung wird zum Blütenfest am 11. und 12. Mai erstmals zu sehen sein. Im unteren Ausstellungsraum werden dann frühe Zeugnisse der Besiedlung gezeigt. Sie belegen: Vor bis zu 3000 Jahren war die Gegend schon bewohnt. Besondere Funde sind dann in der Ausstellung zu sehen. Sie werden vom Landesamt für Denkmalschutz und Archäologie Sachsen-Anhalt in Halle und dem Museum Wolmirstedt ausgeliehen.

Bilder Der Klutturm ist ein Wahrzeichen im Elbedorf. Inzwischen ist er saniert worden. Foto: Detlef Eicke



Längst laufen die Vorbereitungen für die Jubiläumsfeier auf vollen Touren. Gemeinderat und Verein haben beschlossen, die 875-Jahrfeier und das 17. Klutturmfest gemeinsam zu begehen. Der Termin steht auch schon fest: Am 7. September wird das Großereignis stattfinden. Höhepunkt wird ein historischer Festumzug sein, der aus zwölf Bildern bestehen soll. Etwa 100 Darsteller werden dafür benötigt. Bürger, Vereine und Unternehmen sind zur aktiven Mitwirkung aufgerufen.

Die nächste Beratung des Organisatorenteams zur 875-Jahrfeier findet am heutigen Montag im Tintenfass statt. Beginn dort wird 18 Uhr sein.

Die Heimatfreunde im Internet.