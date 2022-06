Junger Zielitzer überzeugt beim Lesewettbewerb

Beim Vorlesewettbewerb an der Ganztagsschule in Zielitz hat Johannes Schulze mit den drei Fragezeichen gepunktet.

Zielitz - Jede Menge Applaus gab es schon am Morgen in der Schul- und Gemeindebibliothek in Zielitz. Denn Katrin Siebert hat die Gewinner des diesjährigen Vorlesewettbewerbs verkündet. In den vergangenen Wochen hatte es erst die Klassenwettbewerbe gegeben, dann haben sich die Sieger noch einmal bei einem Schulwettbewerb einer Jury gestellt.