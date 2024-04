Von Vs

Von Vs

Zielitz - Das Kalibad Zielitz startet wieder in die Freibadsaison. Die Türen öffnen sich Sonnabend, 27. April, um 10 Uhr. Wie in jedem Jahr erwartet Schwimmmeister Thomas Metje den ersten Badegast mit einem Blumenstrauß. An diesem Tag ist für die Besucher der Eintritt ins Bad kostenfrei.

Das beheizte Freibad lockt auch bei kühlen Außentemperaturen mit einer Wassertemperatur von 26 Grad Celsius. Zur Eröffnung wird auch ein neues Spielgerät eingeweiht. Dazu gibt es ein kleines Programm von den Kinder der Kita und vom Hort.

Neben dem warmen Wasser im Schwimmbecken erwartet die kleinen und großen Besucher heute zusätzlich Spaß und Spiel. Dafür sorgt am Vormittag die Sportjugend Börde, die mit ihrem Spiel- und Sportmobil mit Hüpfeburg und mehr vor Ort sein wird.

Schwimmkurse für Kinder

Anmeldungen zum Schwimmunterricht für Kinder ab sechs Jahren können ab sofort direkt per E-Mail unter kalibad-zielitz@elbe-heide.de erfolgen.

Das Team vom Schwimmbad-Imbiss bietet Speisen und Getränke an. „Wir freuen uns auf Ihren Besuch“, laden Schwimmmeister Thomas Metje und das Team Kalibad Zielitz ein.