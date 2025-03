Wolmirstedt. - Umfangreiche Arbeiten an der Trogbrücke beginnen am Montag, 31. März, und dauern bis zum 23. Mai an. In dieser Zeit wird die längste Kanalbrücke Europas für die Schifffahrt gesperrt, aber auch Radfahrer und Fußgänger können sie während der Bauzeit nicht passieren.

