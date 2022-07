Keine G-Modelle bei Feuerwehreinsätzen in der Verbandsgemeinde Elbe-Heide

Elbe-Heide - Kommt demnächst die 2-G-Regel bei den Einsätzen der Feuerwehrkameraden? Diese Frage stellte Andreas Ullrich, Mitglied in der Freiwilligen Feuerwehr Lindhorst, in der letzten Einwohnerfragestunde des Verbandsgemeinderats. Grundlage seiner Frage sei eine Anweisung aus einem benachbarten Kreis gewesen, in dem darauf hingewiesen wurde, dass dort ab sofort die 2-G-Regel bei Feuerwehreinsätzen gelten würde.