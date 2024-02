Anstatt eine weitere Brücke für Radler über die Große Sülze in der Rothenseer Straße in Barleben zu bauen sehen neueste Pläne etwas anderes vor: So soll der neue Radweg in Richtung Barleben auf Höhe der bestehenden Brücke auf die Fahrbahn einschwenken. Die Fahrbahn wiederum würde wegfallen, Autofahrer von Magdeburg kommend, müssten auf den entgegenkommenden Verkehr – also auch Fahrradfahrer – warten.

Foto: Sebastian Pötzsch