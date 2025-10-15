Die evangelische Kita in Wolmirstedt hat schon viele Kinder-Generationen gesehen. Nun schaut die familiäre Einrichtung optimistisch nach vorn.

Die Kinder der evangelischen Kita freuen sich über ihr neues Klettergerüst.

Wolmirstedt. - Das neue Klettergerüst steht bei den Kindern der evangelischen Kita in Wolmirstedt hoch im Kurs. Bei der Anschaffung haben der evangelische Kirchenkreis, die Stadt und der Landkreis kräftig geholfen. Kita-Leiterin Gabi Küster strahlt, wenn sie sieht, wie die Kinder auf der hölzernen Spielburg herumtoben.