Wolmirstedt. - Alle fünf Jahre gibt es Stadtratswahlen, alle fünf Jahre also auch konstituierende Sitzungen. Eine Verwaltung dürfte somit auf eine gewisse Erfahrung zurückgreifen, müsste sich also sicher sein, wie so eine Sitzung ablaufen muss. Warum Wolmirstedts Bürgermeisterin eine Sitzung also einen Tag vorher absagt und das auf den Klärungsbedarf zweier Stadträte schiebt, klingt (gelinde gesagt) seltsam. Eigentlich sollte sich eine Bürgermeisterin samt Mitarbeitern in Verwaltungsdingen sicher sein und nicht von ehrenamtlichen Stadträten aus der Ruhe bringen lassen.

