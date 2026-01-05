weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Wolmirstedt
    4. >

  4. Kirchenmusik in der Börde: Konzert in Groß Ammensleben zum Ende der Weihnachtszeit

Kirchenmusik in der Börde Konzert in Groß Ammensleben zum Ende der Weihnachtszeit

Liebhaber opulenter Musik sind am 10. Januar in der Klosterkirche in Groß Ammensleben willkommen. Es treten der Frauenchor, die Choralschola und der Ökumenische Chor auf.

Von Sebastian Pötzsch 05.01.2026, 09:15
Der Ökumenische Chor Groß Ammensleben ist vor 30 Jahren gegründet worden.
Der Ökumenische Chor Groß Ammensleben ist vor 30 Jahren gegründet worden. Archivfoto: Thomas Lein

Groß Ammensleben - Der Beginn des Musikjahres in der Kirche in Groß Ammensleben bildet gleichzeitig den Abschluss der Weihnachtszeit. Zu diesem Anlass laden Elisabeth und Michael Löderbusch für Sonnabend, 10. Januar, ab 17 Uhr in die ehemalige Klosterkirche „Sankt Peter und Paul“ ein.