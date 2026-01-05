Liebhaber opulenter Musik sind am 10. Januar in der Klosterkirche in Groß Ammensleben willkommen. Es treten der Frauenchor, die Choralschola und der Ökumenische Chor auf.

Der Ökumenische Chor Groß Ammensleben ist vor 30 Jahren gegründet worden.

Groß Ammensleben - Der Beginn des Musikjahres in der Kirche in Groß Ammensleben bildet gleichzeitig den Abschluss der Weihnachtszeit. Zu diesem Anlass laden Elisabeth und Michael Löderbusch für Sonnabend, 10. Januar, ab 17 Uhr in die ehemalige Klosterkirche „Sankt Peter und Paul“ ein.