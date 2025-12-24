Voller Klangraum und stille Anteilnahme: In der Dorfkirche bei Wolmirstedt gedenken 200 Gäste den Opfern des Weihnachtsmarkt-Angriffs - und spenden für eine betroffene Familie.

Samswegen - Nicht nur in Sachen Gewichtheben ist Samswegen ein starkes Dorf. Auch kulturell kann der Ort bei Wolmirstedt einiges auf die Beine stellen – erst recht, wenn es um den guten Zweck geht. So war das Benefizkonzert zugunsten der Opfer des Anschlags auf den Magdeburger Weihnachtsmarkt in der Samsweger Kirche bis auf den letzten Platz belegt. Rund 200 Gäste waren gekommen, um gemeinsam zu gedenken.