Wirtschaftskrise in Sachsen-Anhalts Norden Altmark-Firmen rutschen ab: Viele Unternehmen nicht mehr im Top-Ranking
Bilanz der mitarbeiter- und umsatzstärksten Unternehmen im Land Sachsen-Anhalt macht die Krise der regionalen Wirtschaft deutlich. Es gibt aber auch einige Erfolgsgeschichten.
24.12.2025, 10:00
Stendal - Bei den großen Firmen im Norden Sachsen-Anhalts ist die wirtschaftliche Krise deutlich spürbar. Dies zeigt die jetzt vorgestellte aktuelle Analyse der NORD/LB für das Geschäftsjahr 2024.