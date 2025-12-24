weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
  4. Wirtschaftskrise in Sachsen-Anhalts Norden: Altmark-Firmen rutschen ab: Viele Unternehmen nicht mehr im Top-Ranking

Bilanz der mitarbeiter- und umsatzstärksten Unternehmen im Land Sachsen-Anhalt macht die Krise der regionalen Wirtschaft deutlich. Es gibt aber auch einige Erfolgsgeschichten.

Von Christian Wohlt 24.12.2025, 10:00
Mercer Stendal bei Arneburg bleibt ein wirtschaftlicher Leuchtturm im Norden von Sachsen-Anhalt.
Foto: ct-press

Stendal - Bei den großen Firmen im Norden Sachsen-Anhalts ist die wirtschaftliche Krise deutlich spürbar. Dies zeigt die jetzt vorgestellte aktuelle Analyse der NORD/LB für das Geschäftsjahr 2024.