Der Dahlenwarsleber Heimat- und Kulturverein hat zum "Rock auf der Koppel" eingeladen

Dahlenwarsleben l "Rock auf der Koppel" ist eine feste Institution in Dahlenwarsleben. Die ehemalige Pferdekoppel im Westertor wird zur Partymeile. Drei Bands spielten am Sonnabendabend, außerdem präsentierten sich "De Mädels" mit einem Spaßprogramm. Organisator ist der Heimat- und Kulturverein, der mit dieser Veranstaltung auch Nachwuchsbands der Region eine Plattform bietet. Am Sonnabend rockten "Brain Funk", die "Mellikey Rockband" und "Captain Silver an Friends" die Bühne. Am Rand gab es Speis und Trank von den Mitgliedern des Heimat- und Kulturvereins.