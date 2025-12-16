Der 16-jährige Veit aus Samswegen ist unheilbar an Chorea Huntington erkrankt, einer Erbkrankheit mit extrem geringer Lebenserwartung. Nicht nur mit dem eigenen Ende muss er zurechtkommen, auch die Kosten, die mit der Krankheit einhergehen, machen der Familie zu schaffen.

Kampf um weniger Schmerzen: 16-Jähriger gibt trotz tödlicher Diagnose nicht auf

Autofahrten sind für Veit wegen seiner unheilbaren Krankheit mittlerweile nicht nur beschwerlich, sondern auch schmerzhaft. Er hofft nun auf ein größeres und barrierefreies Auto.

Samswegen - Es ist genau ein Jahr her, als Veit die Worte hörte, die sein Leben von heute auf morgen veränderten. Worte, die sein Leben und das seiner Familie komplett aus der Bahn warfen.