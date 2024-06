Igelhilfe in Ebendorf Krank, verhungert und verletzt: Das traurige Schicksal unserer Igel

Kerstin Keil aus der Börde nimmt regelmäßig Igel auf, um sie aufzupäppeln. Aktuell enden die Stacheltiere nicht nur überfahren auf der Straße, sondern auch unter Mährobotern oder in Wassertanks, wie zuletzt in Barleben. Dabei wäre Hilfe so einfach.