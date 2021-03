Der Verein "Blaue Nase hilft" unterstützt die Familien krebskranker Kinder. Dafür wurde er nun mit dem Demografiepreis ausgezeichnet.

Wolmirstedt l Was Familien durchmachen, wenn ein Kind an Krebs erkrankt ist, davon hat Roger Altenburg inzwischen eine Ahnung bekommen. Er ist Vorsitzender des Vereins „Blaue Nase hilft“, der versucht, Freude zu schenken, die finanzielle Not dieser Familien ein klein wenig zu lindern. In diese Not geraten Familien mit krebskranken Kindern schnell, weil beispielsweise ein Elternteil seine Arbeit aufgibt, um dem Kind beizustehen. Für das Engagement wurde der Verein mit dem Demografie-Preis des Landes Sachsen-Anhalt ausgezeichnet, genauer gesagt mit dem Sonderpreis „Gesundheit“ von der Techniker Krankenkasse. Das Preisgeld beträgt 1500 Euro.



„Blaue Nase hilft“ gibt es seit anderthalb Jahren. In dieser Zeit wurden Spenden von gut 35.000 Euro gesammelt, etwa die Hälfte an betroffene Familien ausgezahlt, die andere Hälfte liegt als „Notgroschen“ bereit.



Schwierige Situation für betroffene Familien

„Besonders in der Weihnachtszeit haben wir gespürt, wie schwierig die Situation für betroffene Familien ist“, berichtet Roger Altenburg, „Familien geben oft viel Geld im Zusammenhang mit der Krebserkrankung des Kindes aus, für Weihnachtsgeschenke war manchmal nichts mehr übrig. Erreicht haben uns Hilferufe aus ganz Deutschland.“



Die „Blauen Nasen“ haben Kinderwünsche erfüllt, elektronische Geräte wie eine Toniebox gekauft, das ist ein Hörspielwürfel. „Dabei haben wir Partnerschaften mit Elektronikmärkten geschlossen“, sagt Roger Altenburg, „sie werden den Verein auch in Zukunft unterstützen.“



Die „Blauen Nasen“ geben auch Zuschüsse zu Rollstuhlreparaturen, finanzieren den Führerschein mit oder verhelfen zu einem Tagesausflug, einem besonderen Erlebnis.



Hilfe auch über Crowdfounding-Aktionen

Ein Hund für einen Jungen, der nicht mehr leben wollteIn der Regel hilft der Verein den Familien mit je 350 bis 650 Euro. So ist gewährleistet, dass viele von der Unterstützung profitieren. Wird in einem speziellen Fall mehr benötigt, bittet der Verein genau dafür um zusätzliche Spenden, startet eine sogenannte Crowdfunding-Aktion im Internet.



Auf diese Weise hat ein kleiner Junge einen Hund bekommen. „Der Junge war sieben Jahre alt“, erzählt Roger Altenburg, „und hatte seinem kleinen Bruder ein Jahr lang beim Sterben zugesehen.“ Als der kleine Bruder dem Krebs erlegen war, habe sich der Junge mehr und mehr zurückgezogen, mochte das Haus nicht mehr verlassen. „Als er davon sprach, dass er gern bei seinem kleinen Bruder im Himmel wäre, waren die Eltern alarmiert.“ Sie haben psychologische Hilfe gesucht und dabei habe sich ergeben, der Junge wünscht sich einen Kameraden, am liebsten einen Hund.



Zusammenarbeit mit Partnern vor Ort

Der Psychologe habe einen Therapiehund empfohlen, der Junge hatte sich beim Züchter in einen kleinen Welpen verliebt. Doch für einen qualifizierten Therapiehund habe das Familienbudget nicht gereicht.



Die „Blauen Nasen“ hätten das Geld übergeben können, der Kontostand hätte das erlaubt. Aber das wäre mehr gewesen, als andere Familien bekommen haben. „Das wollten wir nicht, das hätte gegen unsere Prinzipien verstoßen“, sagt Roger Altenburg. Also halfen die Blauen Nasen zusätzlich: „Mit einer speziell für diesen Hund gestartete Crowdfunding-Aktion war das Geld innerhalb von vier Tagen zusammen“, sagt Roger Altenburg.



Vor allem setzt der Verein „Blaue Nase hilft“ auf die Zusammenarbeit mit Partnern vor Ort. Dazu zählt das Unternehmen Segment-Behälter-Bau (SBB). „Anlässlich des internationalen Kinderkrebstages am 15. Februar haben wir im Kollegenkreis Spenden gesammelt“, sagt Geschäftsführer Dirk Uhlemann, „jeder, dessen Bild mit blauer Nase auf der Collage zu sehen ist, hat fünf Euro gegeben und wir als Unternehmen haben aufgestockt.“



Auch Hospizarbeit wird unterstützt

Viele Bilder sind im Homeoffice entstanden, doch sie zeigen, das SBB-Team möchte die „Blauen Nasen“ unterstützen. Mit der Collage wurden 600 Euro übergeben.



Dirk Uhlemann war es auch, der Roger Altenburg ermuntert hat, sich im Namen des Vereins um den Demografiepreis zu bewerben. „Durch die Partnerschaft mit den ’Blauen Nasen’ ist mir bewusst geworden, was Eltern krebskranker Kinder opfern, worauf auch die Geschwister verzichten. Da ist es wichtig, dafür zu sorgen, dass sie ihren Kummer mal ansatzweise vergessen können.“



Blaue Nasen unterstützen Familien und Hospizarbeit. Eine große Hilfe für Familien mit krebskranken Kindern kann der Aufenthalt im Hospiz sein. Dort werden die Familien einbezogen, bei der Pflege des schwerstkranken Kindes entlastet. „Wir haben den drei größten Kinder- und Jugendhospizen Sachsen-Anhalts vor Kurzem je 500 Euro überwiesen“, sagt Roger Altenburg, dem Hospiz der Pfeifferschen Stiftungen in Magdeburg sowie den Hospizen in Stendal und Halle.



Die Preisträger des Demografiepreises mussten auf eine offizielle Preisverleihung coronabedingt verzichten. Roger Altenburg freute sich trotzdem, vor allem, weil Verkehrsminister Thomas Webel (CDU) zu den ersten Gratulanten per Telefon gehörte. Der ließ auch öffentlich verlauten, worauf es bei der Preisvergabe ankam: „Alle Bewerbungen zeugen vom Willen und der Bereitschaft zahlreicher, oft ehrenamtlich tätiger Menschen, sich aktiv für ein lebenswertes



Sachsen-Anhalt zu engagieren.“ Von 189 Einsendungen wurden elf Vereine und Initiativen ausgezeichnet.