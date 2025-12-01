Autofahrer müssen sich zwischen Dahlenwarsleben und Groß Ammensleben ab Dezember auf Einschränkungen einstellen. Das ist der Grund.

Zwischen Dahlenwarsleben und Groß Ammensleben wird es für Autofahrer bald eng.

Niedere Börde - Für Autofahrer in der Niederen Börde wird es auf der Strecke zwischen Dahlenwarsleben und Groß Ammensleben bald eng. Ab Montag, 1. Dezember, sind an der Kreisstraße 1655 Bauarbeiten geplant, die Auswirkungen auf den Verkehr haben.

An der Kreisstraße K1655 wird ab dem 1. Dezember eine Baustelle eingerichtet. Foto: Till Frieling

Durch die Arbeiten soll es auf der Kreisstraße zu Fahrbahneinengungen kommen. Das teilt die Gemeinde Niedere Börde auf ihrer Webseite mit. Der Grund für die geplanten Bauarbeiten ist demnach, dass dort ein Mast saniert und neue Masten gebaut werden sollen.

Für die Maßnahmen sollen zwei Baustellenzufahrten an der Straße angelegt werden. Die Bauarbeiten und die daraus resultierende Fahrbahneinengung an der K1655 sollen laut Mitteilung der Gemeinde bis einschließlich Mittwoch, 31. Dezember, andauern.