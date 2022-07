Krokodil Theophila feiert mit den Colbitzer Wasserwerkern

Colbitz - Im Juli 1974 soll es am Fluss Senegal in Afrika geschlüpft sein. Somit feiert in diesem Jahr das wohl berühmteste Wasserwerkskrokodil Deutschlands den 48. Geburtstag, während das Wasserwerk Colbitz, die Heimat der Reptilien-Dame, seinen 90. Geburtstag begeht.