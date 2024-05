Wolmirstedt. - Die Küchenhornfete wird verschoben. Das teilt Veranstalter Fabian Schmelzer mit. Grund sind die andauernden Regenfälle. Die haben unter anderem zur Folge, dass die Wiese im Küchenhorn komplett aufgeweicht ist. Die Karten behalten die Gültigkeit.

„20 Jahre Küchenhorn - Das Revival“ sollten an diesem Wochenende, Freita, 31. Mai, und Sonnabend, 1. Juni, jeweils ab 20 Uhr starten. Noch bis Donnerstag hatte der Organisator gehofft, Wolmirstedt bleibe von Regenmassen verschont. Doch diese Hoffnung zerschlug sich in der Nacht zum Freitag.

Stars kommen auch nächste Woche

Nun ist die Party auf das kommende Wochenende verschoben, soll am 7. und 8. Juni steigen. Die angekündigten DJs sowie Stargäste wie Shaun Baker und Sidney King werden auch in der kommenden Woche dabei sein.

Die Karten behalten ihre Gültigkeit. Wer am kommenden Wochenende nicht kann, kann sich an Fabian Schmelzer wenden und bekommt das Geld zurück. Er wird am heutigen Freitag, 31. Mai, auf der Küchenhornwiese vor Ort sein.

Freier Eintritt für Ü40

Auch in der kommenden Woche gilt: Über 40-Jährige haben freien Eintritt. Für alle anderen kostet der Eintritt im Vorverkauf 10 Euro, das Kombiticket für zwei Tage 16 Euro, der Preis an der Abendkasse beträgt 13 Euro. Karten gibt es in unter der Nummer 0177/2393275 oder im Wolmirstedter Vodafone Shop in der Fußgängerzone. Wer älter als 40 Jahre alt ist, hat freien Eintritt.

Für die Männer gibt es jeden Tag ein Fass Bier gratis, und bis das geleert ist, bekommen Mädels ebenfalls Getränke.

Beim Küchenhorn-Revival werden auch die vergangenen 20 Jahre der Open-Air-Veranstaltung aufleben. DJs, die auch in den vergangenen 20 Jahren aufgelegt haben, werden auf der Bühne die Musik laufen lassen, hunderte Fotos der vergangenen Veranstaltungen laufen über die Leinwand. „Inzwischen kommen schon die Kinder der ersten Gäste“, weiß Fabian Schmelzer.