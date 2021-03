Die Feierlichkeiten in Rogätz ziehen regelmäßig auch Besucher aus der Region in den Ort. Archivfoto: Hendrik Reppin

Rogätz l Schon im vergangenen Jahr wurde das 60. Blütenfest abgesagt. Und auch in diesem Frühjahr wird es ein solches Fest nicht geben. Das hatten die Räte der Gemeinde Rogätz bereits vor wenigen Tagen auf ihrer Sitzung bestimmt. Doch die Sehnsucht nach Feier und Geselligkeit in Rogätz ist groß. Kein Wunder, denn sowohl der Elbebadetag als auch das Klutturmfest ist im vergangenen Jahr wegen der Corona-Pandemie abgesagt worden. Die Gemeinderäte hatten daraufhin eine Idee für ein Sommerfest in den Kulturausschuss verwiesen. Auf deren Sitzung wurde nun das Thema „Sommerfest“ behandelt. In der Hoffnung, dass eine solche Feier am 7. August vielleicht möglich wäre, werde nun schon mal mit den Planungen begonnen.



Unterhaltung an fünf Standorten

„Ein solches Sommerfest soll auf keinen Fall als Ersatz für das Blütenfest verstanden werden“, sagte noch vor Wochenfrist der Bürgermeister der Gemeinde, Wolfgang Großmann. Nun hat der Ausschuss für Kultur, Bildung und Sport getagt und sich dem Thema „Sommerfest“ angenommen. Der Ausschussvorsitzender Jens Gloede und seine Frau Nicol hätten sich darüber bereits Gedanken gemacht. Ihre Ideen zum Sommerfest stellten sie den Ausschussmitgliedern vor.



Es solle ein Fest sein, welches über den ganzen Ort verteilt stattfinden könnte. Fünf Standorte habe das Ehepaar als feste Veranstaltungsorte im Blick: der Markt, der Fährdamm, die Max-Planck-Straße, das sogenannte Bermuda-Dreieck und der Parkplatz am Rogätzer Eck. An all diesen Standorten sollen Bands und DJs für Unterhaltung und Stimmung sorgen.



Bands und DJs sorgen für Unterhaltung

„Die Leute könnten dann im Dorf herumziehen, verweilen, wo es gefällt und weiterwandern“, lautet die Idee der Gloedes. Überall gäbe es was für Klein und Groß etwas zu erleben. Zum Beispiel an der Elbe den Elbebadetag, an den Plätzen soll für Musik, Essen und Trinken gesorgt sein. An jedem Auftrittsort könnten die Besucher des Sommerfestes ein Puzzle-Teil erwerben und es am Ende zusammenfügen, um an einer Tombola mit attraktiven Preisen teilzunehmen. Gastwirte und Vereine wollen ihren Beitrag zum Gelingen leisten. Gloedes haben Kontakt zu Musikgruppen und DJs aufgenommen. Entscheidend aber ist die Corona-Situation zu dieser Zeit.



Buchungen weiter unter Vorbehalt

„Aber wenn es wieder erlaubt sein sollte, in großen Runden zu feiern, dann wollen wir den Einwohnern auch die Möglichkeit eines größeren Festes bieten“, sagte der Bürgermeister vor einigen Tagen. Dennoch könne niemand die Zukunft voraussehen. Deshalb werde es keine Buchungen oder Anschaffungen geben, die bei einer möglichen Absage die Gemeindekassen belasten würde.