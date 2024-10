Der kleine Landhandel in Wolmirstedt setzt auf regionale Produkte. Neben Äpfeln, Möhren oder Kohl haben derzeit Kürbisse Hochkonjunktur.

Kürbisse: Dicke Dinger zum Essen, Schnitzen und was noch?

Regional einkaufen: Herbstgemüse in Wolmirstedt

Wolmirstedt. - Die prächtigen Farben des Herbstes werden durch das Orange der Kürbisse ergänzt. Michael Kreutzmann und seine Mitarbeiterinnen Claudine und Angelique Kreutzmann bieten in ihrem Landhandel in Wolmirstedt jede Menge Exemplare an. Das kleine Geschäft befindet sich gegenüber vom Lindenpark.