Liba-Verein Barleben: Am Computer zum Babysitter werden

Barleben - Der in Barleben ansässige Verein „Liba - Besser essen. Mehr bewegen“ bietet wieder einen Babysitterkurs an. Das insgesamt 17-stündige Angebot soll es in den Monaten Februar und März als Online-Format geben. Die Teilnahme ist kostenfrei. „Mitmachen kann jeder, der zuverlässig und verantwortungsbewusst ist, Freude am Umgang mit Kindern hat und im Rahmen seiner zeitlichen Möglichkeiten für die Kinderbetreuung zur Verfügung steht“, teilte der Verein mit. Jugendliche müssen mindestens 14 Jahre alt sein. Nach oben gebe es keine Altersgrenze.