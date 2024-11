Lindhorst - Nachdem in den Vorjahren in Wäldern rund um Tangerhütte gepflanzt wurde, war zum Aufforsten in der Nähe von Lindhorst diesmal nur eine kurze Anfahrt notwendig. Vielleicht wurde deshalb in diesem Jahr mit fast 100 Helfern eine Rekordbeteiligung erzielt.

