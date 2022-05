Maifeuer lockt ganz Glindenberg auf den Festplatz

Glindenberg - Ganz Glindenberg schien am Sonnabendabend auf dem Festplatz versammelt zu sein, das große Maifeuer lockte alle Generationen an die Sandkuhle. Am Getränkewagen bildete sich eine endlose Schlange. Trotz der Warterei blieb die Laune gut, die Stimmung friedlich. Familien hatten Decken mitgebracht und ließen sich auf der Wiese zwischen den Spielgeräten nieder, andere Besucher hatten einen Platz auf den Bänken im Festzelt ergattert. Das Glindenberger Maifeuer ist immer ein Anziehungspunkt für die Dorfbewohner und Gäste. „So viele, wie in diesem Jahr, waren es wohl noch nie“, konstatiert der stellvertretende Ortswehrleiter Falko Söchtig.