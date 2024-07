Maike Jakob hat erste Kanu-Erfahrungen beim Wolmirstedter Kanuverein in Elbeu gesammelt. Nun gehört die 18-Jährige zum deutschen Nationalteam und startet in Paris.

Maike Jakob: Letzte Pause in Wolmirstedt vor den olympischen Spielen in Paris

Wolmirstedt. - Maike Jakob wird bei den olympischen Spielen in Paris dabei sein. Die 18-jährige wurde ins Nationalteam berufen und im Einer-Canadier starten. Den endgültigen Ausschlag hat ihre Leistung beim 2. Weltcup-Rennen im polnischen Poznan gegeben. Da war sie nur wenige tausendstel Sekunden von der Siegzeit entfernt.

Ihre Spezialstrecke sind 200 Meter im Einer-Canadier und sobald die Rennen starten, drücken nicht nur ihr Team und die Familie die Daumen, sondern auch der Wolmirstedter Kanu-Verein, bei dem sie ihren sportlichen Weg begonnen hat.

Die Startzeiten in Paris hat ihr erster Trainer Lutz Neumann bereits fest im Blick. Am Donnerstag, 8. August, um 10.30 Uhr beginnen die Vorläufe, das erste Halbfinale startet am Sonnabend, 10. August, um 11.40 Uhr, das zweite Halbfinale um 11.50 Uhr. Noch am selben Tag startet das Finale um 13.50 Uhr.

„Wir hoffen, dass Maike soweit kommt“, sagt Lutz Neumann, „und werden die Rennen gemeinsam im Bootshaus verfolgen.“ Ihre Eltern werden in Paris sein.

Die deustchen Kanuten werden bereits am 3. August nach Paris reisen, bereitet sich das Olympia-Team in Duisburg vor.