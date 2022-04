Ehrenamt Manfred Behrens will seine Bundestagserfahrungen für Ebendorf einsetzen

Seit über 30 Jahren ist Manfred Behrens (65) Bürgermeister beziehungsweise Ortsbürgermeister in Ebendorf. Davon war er die letzten zwölf Jahre zusätzlich CDU-Bundestagsabgeordneter. Seine Erfahrungen und Kontakte will er jetzt in der Kommunalpolitik nutzen.