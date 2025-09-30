Wer denkt an die Kinder? Diese Frage stellte die Kita-Leitung sehr eindringlich. Der Stadtrat traute sich trotzdem noch nicht, eine Entscheidung zu treffen.

Wer denkt an die Kinder in Wolmirstedt?

Die Kitas „Ohrespatzen“ und „Pusteblume“ brauchen neue Leitungen und mehr.

Wolmirstedt. - In Wolmirstedt werden immer weniger Kinder geboren. Auch unter diesem Aspekt muss die Zukunft der Kitas „Ohrespatzen“ und „Pusteblume“ betrachtet werden. Aber ist das ein Grund, erneut keine Entscheidung zwischen Sanierung und Neubau zu treffen? Welche Botschaft sendet der Stadtrat damit den Eltern und den Mitarbeitern der Kitas?