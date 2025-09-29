Der Tourismusverband Sachsen-Anhalt hat die besten Ferienunterkünfte und Hotels in der Elbe-Heide-Region und in Magdeburg ausgezeichnet. Erneut durften Unternehmer im Jerichower Land jubeln.

Burg. - Der Tourismusverband Sachsen-Anhalt (LTV) hat die regionalen „Gästelieblinge 2025“ ausgezeichnet - diesmal in der traditionsreichen Lukasklause in Magdeburg. Erneut durften sich Unternehmer aus dem Jerichower Land freuen.

So sicherte sich die „Pension Elisabeth“ in Prödel zum dritten Mal in Folge den Sieg in der Kategorie Pension/Gasthof freuen. Auch "Dein Lieblingsplatz“ gewann erneut in der Kategorie Ferienwohnung - ebenfalls zum dritten Mal in Serie.

Die besten Hotels in Magdeburg

Für die Stadt Magdeburg gewann in der Kategorie Hotel zum ersten Mal das Classik Hotel Magdeburg, in der Kategorie Pension/Gasthof konnte sich die City-Pension Magdeburg zum zweiten Mal durchsetzen. Mit der "Aaron Privat-Unterkunft" in der Kategorie Ferienwohnung gab es einen weiteren Premierensieger.

Jährlich zeichnet der Tourismusverband in Magdeburg sowie in der Region Elbe-Heide-Börde die besten Unterkünfte aus. Als Grundlage dienen dafür Gästebewertungen aus mehr 250 Bewertungsplattformen. Kundenorientierung und Gästezufriedenheit sind dabei unter anderem Kategorien, deren Bewertung in die abschließende Rangliste mit einfließt.

Anm. d. Red.: An dieser Stelle wurden am 2. Oktober 2025 zunächst irrtümlich die falschen Gewinner aufgelistet. Die Redaktion bittet diesen Fehler zu entschuldigen.