Mehr Arbeit trotz pandemischer Lage für die Freiwillige Feuerwehr in Wolmirstedt

Wolmirstedt - Wenn in Wolmirstedt ein Mensch in Not gerät, Häuser in Flammen stehen, Bäume auf die Straße stürzen oder Katzen auf Bäumen festsitzen, sind die ehrenamtlichen Helfer der Ortsfeuerwehr Wolmirstedt zur Stelle, um ihren Mann oder Frau zu stehen. Rund um die Uhr sind sie einsatzbereit.