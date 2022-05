Mehr Geld für neuen Fitness-Parcours in Bertingen

Ein Fitness-Parcours direkt am Elberadweg bei Bertingen wäre sicher ein gelungener Magnet für den Tourismus in der Region. Doch auch dieses geplante Projekt wird teurer, als gedacht.

Stellplatz für Wohnmobile: Auch ohne Fördermittel wurde in unmittelbarer Nähe zum Elberadweg in den Tourismus investiert.

Bertingen - Das touristische Projekt der La Porte Hotel und Restaurant GmbH & Co. KG überzeugte im vergangenen Jahr die lokale Leader-Arbeitsgruppe. So landete der Bau eines Fitness-Parcours für Erwachsene auf dem vierten Platz der Prioritätenliste für eine Förderung. Doch inzwischen steht fest: Für die geplante Freizeit-Sportanlage in unmittelbarer Nähe des Elberadweges wird der Investor wohl tiefer in die Tasche greifen müssen.