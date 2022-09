Mehr Personal für die Gemeindewehrleitung der Niederen Börde

Dahlenwarsleben - Die Leitung der Gemeindefeuerwehr der Niederen Börde will sich neu aufstellen und schlagkräftiger werden. So ist vorgesehen, dem Leiter Sebastian May zwei weitere Stellvertreter an die Seite zu stellen. Bisher wird er von drei Feuerwehrleuten vertreten. Das haben die Gemeindeverwaltung und die Gemeindewehrleitung entschieden. Die Pläne sollen Eingang in die Feuerwehrsatzung finden.