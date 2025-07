Ökologische Baubegleitung erfolgreich absolviert, die Belange der Behörden sind erfüllt – Ecostor richtet die Baustelle des Batteriegroßspeichers in Förderstedt ein.

Baustart für Mega-Batteriespeicher in Förderstedt

Förderstedt. - O’zapft is! Der Startschuss für den Batteriespeicher Förderstedt erfolgt am heutigen Montag. Mit der Anlage zwischen Staßfurts Zentrum und der Achse aus Atzendorf, Glöthe und Brumby verspricht das deutsch-norwegische Unternehmen Ecostor mit Sitz in Kirchheim bei München die Versorgungssicherheit für rund 500.000 Haushalte.