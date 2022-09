Mehrfamilienhäuser auf dem einstigen Krankenhausgelände in Wolmirstedt

Wolmirstedt - Es tut sich was auf dem einstigen Krankenhausgelände in Wolmirstedt. Eine Gartenstadt soll an der Schwimmbadstraße entstehen, am im nördlichen Teil der Heinrich-Heine-Straße könnte ein Supermarkt gebaut werden und gegenüber der Rettungswache, zwischen Heinrich-Heine-Straße und der Geschwister-Scholl-Straße, ist ebenfalls ein Wohngebiet geplant. Allerdings soll es nicht die ursprüngliche Form wie bisher geplant erhalten.