Viele Pendler, die von Magdeburg oder Haldensleben mit dem Zug zur Arbeit nach Meitzendorf kommen, spielen mit ihrem Leben. Fahrschullehrer Peter Hiller will das ändern.

Achtung: Fahrschullehrer ud Kommunalpolitiker Peter Hiller warnt: Herannahende Züge sind nur schwer zu hören. Auch deshalb ist das Betreten der Gleise streng verboten.

Meitzendorf - Immer wird in den Nachrichten diverser TV-und Radiostationen über Unfälle auf Bahnanlagen berichtet. So war zum Beispiel am 18. September am Hauptbahnhof von Naumburg im Burgenlandkreis ein Mann von einem Zug erfasst worden und gestorben. Das kann auch in Meitzendorf passieren.